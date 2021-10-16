В Черновцах стреляли в машину и ранили двух людей: кого уже задержали

В Черновцах стреляли в машину и ранили двух людей: кого уже задержали

Мужчина и женщина получили ранения рук.

В Черновцах неизвестные во время движения обстреляли автомобиль. В результате ранили водителя и пассажирку. Одного из подозреваемых задержали.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

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В машине находилось два человека — 49-летний водитель и 63-летняя пассажирка. Они получили ранения рук.

Одного из подозреваемых в стрельбе задержали и поместили в СИЗО. Это 22-летний житель Ивано-Франковска. Ему объявили подозрение по факту покушения на жизнь двух или более людей. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный обстрелял маршрутку. Водитель получил ранения, но от госпитализации отказался.

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