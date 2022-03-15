В Черновцах сурмач впервые сыграл мелодию-визитку города "Маричка" не из Ратуши, а в убежище (видео)

Его слушателями были люди, скрывавшиеся в укрытии во время воздушной тревоги.
Из-за воздушной тревоги в Черновцах, сурмач впервые играл мелодию "Марички", которая является визитной карточкой города, в подземном укрытии.
Об этом сообщает Черновицкий городской совет в Facebook.
"Не важно, война или воздушная тревога... Мы верны нашим традициям. Даже сегодня сурмач заиграл славную Маричку. Но из-за тревоги она звучала не с башни, а с укрытия! Маричка будет звучать всегда!" — говорится в сообщении.
В Черновцах всегда будет звучать "Маричка"
Не важно, война или воздушная тревога... Даже сегодня трубач заиграл знаменитую Маричку. Но из-за тревоги она звучала не с башни, а из укрытия! Маричка будет звучать всегда! #непобедимыеОпубликовано Черновицкий городской совет Вторник, 15 марта 2022 г.
Читайте также: