В Черновцах таксист воткнул отвертку в пассажира и выбросил его на улице

В Черновцах таксист воткнул отвертку в пассажира и выбросил его на улице

Таксиста задержали. Это – 61-летний местный житель.

В Черновцах в понедельник, 1 ноября, водитель такси ранил своего 59-летнего пассажира. После этого он оставил потерпевшего на улице.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

По данным полиции, между водителем такси и нетрезвым пассажиром произошел конфликт. Тогда таксист вонзил отвертку в живот 59-летнему пассажиру. После этого водитель скрылся с места происшествия, пострадавшего госпитализировали.

Таксиста задержали. Это – 61-летний местный житель. Ему инкриминируют часть 1 статьи 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве трое молодых людей жестоко избили таксиста из-за защитной маски.

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