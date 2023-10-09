В Черновцах ТЦК и полиция якобы привлекли бандита, который выбивал из мужчин согласие на мобилизацию — видео

В Черновцах мужчину принудительно доставили в ТЦК благодаря сотрудничеству с бандитом.

Черновицкий ТЦК и СП (военкомат – ред.) оказался в центре скандала. Так, в Сети распространили видео, где работники ТЦК и патрульная полиция якобы привлекли к сотрудничеству бандита, выбивавшего из мужчины согласие на мобилизацию.

Известно, что событие имело место в июле 2022 года, однако его стали распространять только сейчас.

Как видно на записи камеры наблюдения, датированной 30.07.2022 года, мужчину, которого привезли в наручниках, избивали работники ТЦК, правоохранители, а также неизвестный мужчина в гражданской одежде.

Именно этот мужчина якобы преступник, который помог выбить согласие с потерпевшего. После избиения, задержанный подписал документы, предоставленные ему правоохранителями.

Реакция военкомата

В Черновицком военкомате 9 октября прокомментировали инцидент. Там отметили, что событие произошло 31 июля 2022 года. По данному факту возбуждено уголовное производство, однако сообщений о нем в Черновицкий областной ТЦК и СП не поступало.

"В связи с опубликованием видео и наличием уголовного производства сейчас проводится служебная проверка с целью установления обстоятельств происшествия. Руководство Черновицкого областного ТЦК и СП категорически осуждает любые проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК и СП", — говорится в комментарии.

В отделе коммуникации полиции Черновицкой области журналисту ТСН.ua подтвердили, что летом действительно было открыто такое уголовное производство, но материалы затем были переданы в ГБР.

В то же время правоохранители пока не подтверждают и не опровергают информацию, что тогда определенными лицами был привлечен бандит, который якобы выбивал согласие на мобилизацию от военнообязанных.

Напомним, в Тернополе сотрудники военкомата избили мужчину – видео.

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