В Черновцах ТЦК обвинили в избиении и похищении музыканта: все детали скандала

В Черновцах работники ТЦК среди бела дня якобы похитили и избили молодого украинского музыканта и его друга.

Музыкальная группа Intermezzo утверждает, что в Черновцах работники ТЦК среди бела дня якобы избили и похитили их вокалиста Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого.

Об этом говорится на странице группы в Instagram.

Инцидент произошел 16 января в Черновцах возле Еврейского кладбища. По словам пресс-службы группы, представители ТЦК задержали 25-летнего Андрея Дулецкого и 24-летнего Владимира Билыка. Ребят посадили в автомобиль без номерных знаков. В авто уже сидел сотрудник полиции.

Далее их увезли для прохождения ВЛК. Отмечается, у Андрея Дулецкого есть справка о непригодности к военной службе, а Владимир Билык работает учителем на 1,25 ставки, поэтому тоже имеет отсрочку от мобилизации.

Дальше ребят повезли за город.

"Из ТЦК нас посадили в машину, на которой не было номеров. Старший сержант не назвал ни собственной фамилии, ни имени. На блокпосту мы сразу сообщили, что нас похищено, и вызвали полицию, однако возможности лично поговорить с полицией у нас не было, потому что представители ТЦК заблокировали машину", – рассказал Владимир Билык.

Владимир Билык/Фото instagram.com/vovabilyk

"Я отказывался проходить ВЛК, однако мне сообщили, что за меня уже все решено, и я еще не скоро вернусь домой", — добавил Андрей Дулецкий. Андрей утверждает, что его все же вынудили пройти ВЛК.

Дулецкий и Билык обвиняют работников ТЦК и СП в избиении.

"После принятия полицией заявления представители ТЦК нас начали избивать. Андрея много раз ударили по голове и по коленам. Полиция присутствовала фактически во время избиения и не приняла никаких мер", — говорит Владимир.

После избиения Владимир позвонил на номер "102" и попросил вызвать скорую и наряд службы мониторинга полиции. Медики приехали, а наряд полиции – нет. Ребята утверждают, что по дороге в больницу за ними все время ехали представители ТЦК.

В больнице Владимир Билык. снова позвонил в полицию и сообщил, что наряд мониторинга не приехал на место преступления.

"Сразу после этого прибыли те же полицейские, которые наблюдали за избиением. Они заставляют написать заявление о подаче ложных показаний относительно того, что служба мониторинга полиции не прибыла. И полиция, и человек из блокпоста вскоре уехали, оставив после себя угрозы. Владимира оставили в больнице, а Андрея повезли на той же машине без номерных знаков в неизвестном направлении", – говорится в сообщении группы.

Через три часа Андрей вышел на связь. Молодой человек сообщил, что его привезли в ТЦК, заставили удалить все видеодоказательства и повезли в другую область на обучение.

"Меня заставили подписать взятие на учет в этом военкомате и угрожали физической расправой за неповиновение", – утверждает Андрей.

Что говорят в ТЦК

В своих официальных ресурсах Черновицкий областной ТЦК и СП не прокомментировал инцидент.

В комментарии для "Эспрессо.Запад" начальница службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук заверила, что работники ТЦК действовали в рамках закона.

"Военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой военный долг.

Он прошел ВЛК и был признан пригодным к военной службе, призванный на военную службу во время мобилизации, на особый период, но по дороге в учебный центр, куда направлялся для подготовки, самовольно покинул команду. О совершении уголовного правонарушения будет уведомлен соответствующий правоохранительный орган. Военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона", – утверждают в пресс-службе Черновицкого ТЦК и СП.

Ранее сообщалось, что в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК.

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