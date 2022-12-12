В Черновцах в частном доме произошел взрыв газа – погиб ребенок

В понедельник утром, 12 ноября, в Черновцах произошел взрыв газа в частном доме. В результате трагедии погиб 15-летний парень.

Об этом сообщила пресс-служба "Черновцыгаз".

"Сегодня 08:05 на аварийно-диспетчерскую службу Черновцыгаза поступил вызов по взрыву в частном доме по ул. Слободской", — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадала семья – троих человек госпитализировали, в том числе 8-летнюю девочку, 15-летний мальчик погиб.

По предварительным выводам специалистов, в доме взорвалась газовоздушная смесь. При обследовании обнаружена самовольная установка газового оборудования.

Случаи взрыва газа в Украине

В Киевской области, в городе Фастов, 9-летний мальчик отравился угарным газом. Это произошло из-за сбоя в работе котла.

26 ноября, в Вышгороде на Киевщине погиб 70-летний мужчина в результате взрыва твердотопливного котла.

В Одессе в результате взрыва газа произошло разрушение перекрытия между 1 и 2 этажами. В результате взрыва пострадала 81-летняя женщина и 61-летний мужчина.

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