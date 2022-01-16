В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавший

Взрывом повреждены окна и двери квартиры.
В Черновцах вечером 16 января в трехэтажном жилом доме взорвался газ, в результате один человек травмировался.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, что сообщение спасателям поступило 16 января около 19:10. "В г. Черновцы в трехэтажном жилом доме на третьем этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения, в результате которого травмирован один человек", — говорится в сообщении ГСЧС.
По информации чрезвычайных ситуаций, взрывом повреждены окна и двери квартиры. В результате инцидента разрушений несущих конструкций нет. И добавляют, от ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.
Напомним, семье погорельцев из Винницкой области всей страной собрали на новый дом. В огне сгорело практически все и семья оказалась под открытым небом, но помощь небезразличных спасла.
Читайте также:
- Тело вырезали: в жутком ДТП в Одессе погибла 27-летняя жена украинского футболиста — СМИ
- Стало известно о состоянии близнецов, потерявших родителей в смертельной аварии под Харьковом
- Вместо свадьбы — похороны: таможенника, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося, отправили в СИЗО