В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавший

В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавший

Взрывом повреждены окна и двери квартиры.

В Черновцах вечером 16 января в трехэтажном жилом доме взорвался газ, в результате один человек травмировался.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Отмечается, что сообщение спасателям поступило 16 января около 19:10. "В г. Черновцы в трехэтажном жилом доме на третьем этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси без дальнейшего горения, в результате которого травмирован один человек", — говорится в сообщении ГСЧС.

По информации чрезвычайных ситуаций, взрывом повреждены окна и двери квартиры. В результате инцидента разрушений несущих конструкций нет. И добавляют, от ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.

Напомним, семье погорельцев из Винницкой области всей страной собрали на новый дом. В огне сгорело практически все и семья оказалась под открытым небом, но помощь небезразличных спасла.

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