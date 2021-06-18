В Черновцах вакцинируют от коронавируса под открытым небом и в ресторане: прививают всех желающих (фото)

В Черновцах можно вакцинироваться прямо посреди улицы.

В Черновцах 18-19 июня началась массовая вакцинация от коронавируса. Всех желающих прививают под открытым небом в мобильном пункте вакцинации.

Об этом сообщает ИА АСС.

Также читайте Украинцам объяснили, может ли вакцинация от коронавируса вызвать бесплодие и влиять на менструацию

Одна из палаток, в которой вакцинируют людей, расположена на улице Кобылянской. Там предлагают вакцинироваться всем желающим. У медиков есть 100 доз вакцины, однако там очередей нет. Врачи отмечают, что 18 июня в течение часа вакцинировали 10 человек.

Еще один мобильный пункт вакцинации действует в заведении общественного питания на проспекте Независимости, 96А. Здесь также вакцинируют всех желающих.

Всего в Черновцах есть 5 мобильных пунктов вакцинации, где каждый желающий может привиться от COVID-19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса.

[media type="video" id="387392695"

Новости Украины: вакцинация в ВР – кто из нардепов получит укол американской вакциной Pfizer

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку