В Черновцах вакцинируют от коронавируса под открытым небом и в ресторане: прививают всех желающих (фото)

В Черновцах можно вакцинироваться прямо посреди улицы.
В Черновцах 18-19 июня началась массовая вакцинация от коронавируса. Всех желающих прививают под открытым небом в мобильном пункте вакцинации.
Об этом сообщает ИА АСС.
Одна из палаток, в которой вакцинируют людей, расположена на улице Кобылянской. Там предлагают вакцинироваться всем желающим. У медиков есть 100 доз вакцины, однако там очередей нет. Врачи отмечают, что 18 июня в течение часа вакцинировали 10 человек.
Еще один мобильный пункт вакцинации действует в заведении общественного питания на проспекте Независимости, 96А. Здесь также вакцинируют всех желающих.
Всего в Черновцах есть 5 мобильных пунктов вакцинации, где каждый желающий может привиться от COVID-19.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество прививок от коронавируса.
[media type="video" id="387392695"