В Черновцах ветер сорвал крышу местного кинотеатра (фото)

В результате происшествия возле кинотеатра правоохранители ограничили движение транспорта.

В Черновцах сильный ветер сорвал крышу кинотеатра. На территории развлекательного заведения работают спасатели.

Об этом пишет издание "АСС".

Также читайте В Украине синоптики объявили о третьем уровне опасности: что и где прогнозируется

“Сорвана крыша. И оценить площадь повреждения невозможно, потому что ветер не утихает. Сейчас у кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки”, — рассказал директор заведения Руслан Зварун.

В результате происшествия возле кинотеатра правоохранители ограничили движение транспорта. Электротранспорт временно ездит только до Соборной площади.

Читайте также: