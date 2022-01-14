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В Черновцах ветер сорвал крышу местного кинотеатра (фото)

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В Черновцах ветер сорвал крышу местного кинотеатра (фото)

Associated Press

В результате происшествия возле кинотеатра правоохранители ограничили движение транспорта.

В Черновцах сильный ветер сорвал крышу кинотеатра. На территории развлекательного заведения работают спасатели.

Об этом пишет издание "АСС".

“Сорвана крыша. И оценить площадь повреждения невозможно, потому что ветер не утихает. Сейчас у кинотеатра находятся полицейские и спасатели. Все вокруг кинотеатра оцеплено, потому что сверху падают обломки”, — рассказал директор заведения Руслан Зварун.

В результате происшествия возле кинотеатра правоохранители ограничили движение транспорта. Электротранспорт временно ездит только до Соборной площади.

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