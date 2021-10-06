В Черновцах водитель маршрутки нарушил карантин и пытался откупиться от полицейских: как отреагировали копы

За это водителю грозит уголовная ответственность.
В Черновцах патрульные полицейские остановили водителя маршрутки. В транспортном средстве мужчина перевозил стоящих пассажиров, тем самым нарушив карантинные ограничения. Во время общения с копами шофер пытался дать им взятку.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
"При рассмотрении дела об административном правонарушении, с целью избежания ответственности, водитель предложил полицейским взятку. На предупреждение об уголовной ответственности за свои действия, мужчина не реагировал. А настаивал на своем и вместе с документами передал инспекторам денежные средства", — рассказали в патрульной полиции области.
На место происшествия впоследствии вызвали следственно-оперативную группу. Водителю маршрутки грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины.
Напомним, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в "красную" зону карантина.