В Черновцах водитель маршрутки нарушил карантин и пытался откупиться от полицейских: как отреагировали копы

В Черновцах водитель маршрутки нарушил карантин и пытался откупиться от полицейских: как отреагировали копы

За это водителю грозит уголовная ответственность.

В Черновцах патрульные полицейские остановили водителя маршрутки. В транспортном средстве мужчина перевозил стоящих пассажиров, тем самым нарушив карантинные ограничения. Во время общения с копами шофер пытался дать им взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"При рассмотрении дела об административном правонарушении, с целью избежания ответственности, водитель предложил полицейским взятку. На предупреждение об уголовной ответственности за свои действия, мужчина не реагировал. А настаивал на своем и вместе с документами передал инспекторам денежные средства", — рассказали в патрульной полиции области.

На место происшествия впоследствии вызвали следственно-оперативную группу. Водителю маршрутки грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины.

Напомним, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в "красную" зону карантина.

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