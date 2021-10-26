В Черновцах возле обладминистрации сгорел пассажирский автобус (видео)

Предварительно огонь вспыхнул в кабине водителя.

В Черновцах утром 26 октября произошел серьезный пожар: вспыхнул пассажирский автобус. За считанные минуты транспортное средство полностью сгорело.

Об этом пишет издание "Главком".

Как стало известно, происшествие произошло на улице Степана Бандеры возле здания Черновицкой обладминистрации. Что именно спровоцировало возникновение огня, пока неизвестно. Однако вспыхнуло в кабине водителя. Пассажиры из авто успели выбежать.

На месте происшествия работали спасатели. В причинах случившегося будут разбираться правоохранители.

Напомним, что на Крытом рынке в Запорожье вспыхнул пожар. Огонь охватил самый популярный рынок в центре города поздно вечером.

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