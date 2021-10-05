В Черновцах вспыхнул лицей железнодорожного транспорта: видео

По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении.

В Черновцах вечером в понедельник, 4 октября, вспыхнуло здание Черновицкого профессионального лицея железнодорожного транспорта, расположенного на улице Капелланская.

Об этом сообщает информагентство "АСС" и "Черновицкий проминь".

По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении. На месте происшествия работали два пожарных автомобиля, также прибыл экипаж полиции.

Пожар удалось локализовать около 23:00 по местному времени, распространения на учебные корпуса не было. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Белой Церкви вследствие пожара в больнице №1 погибла 74-летняя пациентка, которая находилась на лечении после инфаркта.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку