В Черновцах вспыхнула квартира: один человек погиб, 8 человек были эвакуированы (фото)

В Черновцах вспыхнула квартира: один человек погиб, 8 человек были эвакуированы (фото)

Пожар возник по неосторожности хозяина во время курения.

Сегодня, 17 февраля, в Черновцах на улице Главной в результате пожара погиб 64-летний мужчина. Возгорание возникло в квартире на 3 этаже 4-этажного жилого дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

По предварительным выводам специалистов, причиной пожара стала неосторожность хозяина во время курения. Владелец квартиры проживал один, а пожар заметили очевидцы и вызвали спасателей. К тому моменту огонь охватил площадь 15 кв. м, а в подъезде дома образовалось сильное задымление.

Спасатели эвакуировали 8 жителей дома и вошли в квартиру, где возник пожар и обнаружили там мертвого владельца 1958 года рождения.

Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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