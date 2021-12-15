В Черновцах задержали пьяного водителя: доза алкоголя была почти смертельной

Драгер показал, что в крови водителя было 5 промилле алкоголя.
В Черновцах по ул. Руськой во вторник, 14 декабря, задержали водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.
Копы сообщили, что обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения в 23:00. Драгер показал, что в крови водителя было 5 промилле алкоголя.
"Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 — относительно смертельная доза", — говорится в сообщении.
На нарушителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесено постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
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