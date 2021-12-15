В Черновцах задержали пьяного водителя: доза алкоголя была почти смертельной

В Черновцах задержали пьяного водителя: доза алкоголя была почти смертельной

Драгер показал, что в крови водителя было 5 промилле алкоголя.

В Черновцах по ул. Руськой во вторник, 14 декабря, задержали водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Также читайте В Черновцах маршрутка на переходе сбила мужчину

Об этом сообщили в патрульной полиции Черновицкой области.

Копы сообщили, что обнаружили мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения в 23:00. Драгер показал, что в крови водителя было 5 промилле алкоголя.

"Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 — относительно смертельная доза", — говорится в сообщении.

На нарушителя составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесено постановление согласно ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Читайте также: