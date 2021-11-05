В Черновцах задержали студента-иностранца, который производил фальшивые результаты ПЦР-тестов

Свою "деятельность" парень оценивал в полтысячи гривен.

В Черновцах правоохранители разоблачили 23-летнего студента-иностранца, который производил фальшивые справки с негативными тестами на коронавирус.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 5 ноября.

По данным ТСН, парень приехал в Черновцы из Индии и учится на третьем курсе медицинского университета. Подделки продавал только своим соотечественникам, ехавшим за границу. За такую деятельность брал по 500 гривен с каждого. Теперь парень может оказаться за решеткой: санкция статьи – пять лет.

"Были изъяты три компьютера, планшет, флеш-накопители, а также черновые записи, подтверждающие его преступную деятельность. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправных действий студента-иностранца, его возможных сообщников, а также лиц, использовавших поддельные документы", - сообщил начальник отдела Миграционной полиции в Черновицкой области Игорь Еремия.

Как сообщалось, в Киеве полицейские сообщили о подозрении пяти лицам за подделку COVID-сертификатов. Посредством фальшивой медицинской документации правонарушители пытались избежать обязательной самоизоляции, однако во время проверки их остановили сотрудники пограничной службы. Теперь за совершенное им грозит до двух лет ограничение свободы.

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