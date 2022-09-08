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В Черновцах задержан криминальный авторитет, который помогал российским оккупантам

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В Черновцах задержан криминальный авторитет, который помогал российским оккупантам

Фото: Алексей Билошицкий

В Черновцах задержан криминальный авторитет.

Мужчину подозревают в том, что он помогал российским оккупантам.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Криминальный авторитет из Одессы подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании преступной группировки.

Его задержала патрульная полиция в Черновцах. Подозреваемый был передан компетентным органам.

Напомним, оккупант пожаловался на "ад" в Изюме и рассказал об уничтожении базы россиян.

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