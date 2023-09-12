В Черновцах заработал "дневной" билет в транспорте: какая его стоимость

В коммунальном транспорте Черновцов теперь можно купить дневной билет, который будет действовать до вечера.

В Черновцах ввели "дневной" билет на проезд в коммунальном транспорте, который будет безлимитно действовать в течение дня до 23:00.

Об этом сообщило КП "Черновицкое троллейбусное управление".

Так, билет со штрих-кодом, действующий в течение дня с момента активации до 23:00, будет стоить 50 гривен. Приобрести его можно будет у водителя.

"Дневной" билет позволит пассажирам пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно. Выпускать его будут пока только в картонной форме. Из-за этого он очень удобен в использовании и подлежит переработке", – говорят в КП.

Напомним, в Киеве будут внедрены новые ограничения движения транспорта.

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