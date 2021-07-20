В Черновцах женщина на 7 этаже обнаружила на своей антенне незнакомца: как он там оказался (видео)

Мужчина поспорил с сожительницей и случайно выпал из окна.
В Черновцах мужчина выпал из окна 8 этажа многоэтажки. Падая, он зацепился за спутниковую антенну соседки снизу, и это спасло ему жизнь.
Об инциденте рассказывают в пресс-службе МВД Украины.
В полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки, которая сообщила, что на ее антенне на 7 этаже сидит незнакомый мужчина. Прибыв на место, инспекторы патрульной полиции помогли ему слезть с антенны и попасть в квартиру.
Он рассказал, что до этого он распивал алкогольные напитки, а затем поконфликтовал с сожительницей и случайно выпал из окна. К счастью, приземлился на антенну соседки.
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"Все обошлось без трагических последствий. В дальнейшем гражданин находится под наблюдением медиков", — прокомментировали в пресс-службе МВД.
Напомним, что 30-летний львовянин намеревался с балкона соседнего дома попасть на балкон своего дома, однако не удержался и упал с высоты третьего этажа. В результате падения мужчина погиб.