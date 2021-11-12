В Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" помощи с больной и обматерила медиков (видео)

На место инцидента пришлось вызвать полицейских.
В Черновцах женщина заблокировала выезд "скорой" помощи. Она припарковала свой автомобиль прямо посреди дороги у многоэтажки, а карета с врачами и больной не могла проехать.
Об этом пишет издание "Молодой Буковинец".
Возле многоэтажки на проспекте Независимости ехала машина "скорой" помощи. В салоне находилась "тяжелая" пациентка, однако карета не могла проехать, потому что посреди дороги женщина припарковала свою иномарку.
Медики просили водительницу переставить машину, но она отказалась. Пришлось вызвать полицию.
Напомним, в Киеве водитель внедорожника Toyota Prado упорно не пропускал "скорую" помощь, которая ехала на вызов к ошпаренному кипятком ребенку.
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