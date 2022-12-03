По предварительным данным, порнографические материалы с участием детей не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно.

Об этом пишет LB.ua.

Отмечается, что 30 ноября Служба безопасности Украины в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство №22022260000000116 в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых есть признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

По данным источников, речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко) и о секретаре архимандрита Никите (Сторожуке).

По результатам обысков в помещениях епархиального управления на ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.

Изъятая техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, священник Лавры получил личное обязательство за пение о "матушке-Руси". Следователи СБУ объявили подозрение священнику Захарию за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

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