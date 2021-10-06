В черновицком театре вспышка COVID-19: заболело по меньшей мере 24 человека

Среди инфицированных есть актеры.
В музыкально-драматическом театре Черновцов зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.
На COVID-19 заболело 24 человека, а это более половины работников. Из них десять — это актеры. В театриа отменили все спектакли, потому что просто некому играть. Массовое инфицирование в театре связывают с тем, что коллектив вовремя не прекратил работу, когда подтвержденных случаев коронавирису было только три.
В эти выходные в театралов запланировано участие в фестивале посвященном 400-летию Хотинской битвы. Впрочем, удастся хотя бы части актеров выйти на сцену, руководство пока не прогнозирует.
Как сообщалось, в Украине пик заболеваемости на коронавирус может длиться месяц от середины ноября до середины декабря — прогнозируют в Минздраве. Сейчас адаптивный карантин, при которой действует система индикаторов: если они превышают рекомендуемые нормы, тогда внедряются более жесткие карантинные ограничения.