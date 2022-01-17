В Черновицкой области 16 гостей отравились в ресторане и попали в больницу

В Черновицкой области 16 гостей отравились в ресторане и попали в больницу

Специалисты уже проводят эпидемиологическое расследование.

В Черновицкой области в больницу попали 16 человек с признаками пищевого отравления. Пациенты пожаловались на повышение температуры тела и рвоту после посещения ресторана в селе Мигово Вижницкого района.

Об этом сообщила персслужба Главного управления госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

"Двое больных доставлены бригадой экстренной медицинской помощи из с. Мигово Вижницкого района. Установлен диагноз "гастроэнтероколит". От госпитализации больные отказались, а свое заболевание связывают с едой в ресторане "Гетьман", расположенном в с. Мигово Вижницкого района. Впоследствии поступило сообщение об обращении еще 14 человек с признаками пищевого отравления", — говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали специалисты, чтобы провести эпидрасследование. Сейчас они выясняют факторы передачи, обстоятельства и источники возбудителя заболевания.

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