В Черновицкой области администратор группы "сливал" места, где раздают повестки — фото

Администратор группы в Viber сообщал, где представители ТЦК раздают повестки.

В Черновицкой области правоохранители разоблачили 33-летнего жителя Днестровского района – он администрировал группу в Viber и сообщал, где раздают повестки.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Подозреваемый создал сообщество в мессенджере Viber для размещения сообщений о времени и месте вручения повесток. По состоянию на сентябрь 2023 года группа насчитывала почти 1500 участников.

Сообщения в Viber о местах в Черновцах, где раздавали повестки / Фото: Черновицкая областная прокуратура

Сообщения в Viber о местах в Черновцах, где раздавали повестки / Фото: Черновицкая областная прокуратура

Сообщения в Viber о местах в Черновцах, где раздавали повестки / Фото: Черновицкая областная прокуратура

"С марта 2022 года на указанном ресурсе ежедневно появлялась информация о местах вручения повесток сотрудниками ТЦК и СП, что давало возможность лицам призывного возраста избегать получения таких повесток. Для сбора сведений о локации администратор сообщества использовал собственную сеть информаторов среди местных жителей Днестровского района Черновицкой области", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве прокуроров Черновицкой областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Напомним, в Запорожье представитель ТЦК хотел вручить мужчине повестку и падал под колеса его авто (видео).

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