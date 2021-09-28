В Черновицкой области маршрутка сбила насмерть пешехода: фото

Пострадавший от тяжелых травм скончался на месте аварии.

В ночь с 27 на 28 сентября на автодороге Н-10 в пределах села Магала Черновицкой области водитель автомобиля Mercedes сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы и сразу умер.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Предварительно правоохранители выяснили, что 47-летний житель города Новоселица, находясь за рулем маршрутки, на автодороге "Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — пропускной пункт Мамалыга" допустил столкновение с пешеходом. В результате ДТП 44-летний житель села Редковцы получил многочисленные травмы головы и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

ГУ Нацполиции в Черновецкой области

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители доставили тело погибшего для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, на Волыни мотоциклист столкнулся с полицейским авто, в результате чего погиб 30-летний пассажир двухколесного.

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