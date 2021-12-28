В Черновицкой области мужчина из автомобиля обстрелял остановку с людьми: фото

В Черновицкой области мужчина из автомобиля обстрелял остановку с людьми: фото

Подозреваемый не смог объяснить, зачем он стрелял.

В Черновицкой области 32-летний мужчина из окна автомобиля обстрелял остановку в селе Ежовцы. В тот момент там были люди.

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Об этом сообщили 28 декабря в Нацполиции Черновицкой области.

По данным полиции, инцидент произошел 24 декабря. 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что водитель автомобиля открыл окно и обстрелял остановку с людьми. К счастью, из-за инцидента никто не пострадал, а водитель скрылся.

Правоохранители разыскали подозреваемого. Это – 32-летний житель поселка Берегомет Черновицкой области. Он был нетрезв и не смог объяснить своего поступка. В полиции открыли производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый был задержан.

"По ходатайству следователей полиции Вижницкий районный суд избрал меру пресечения задержанному в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 148 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

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