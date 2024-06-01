В Черновицкой области мужчина напал на работника ТЦК с газовым баллончиком: в каком состоянии военнослужащий

В Черновицкой области военнообязанный напал на представителя ТЦК газовым баллончиком.
В селе Черепковцы Черновицкой области во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанный напал с применением газового баллончика на представителя ТЦК и СП. Потерпевший военнослужащий получил серьезные травмы.
Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП.
Военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.
Пострадавший был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.
В Черновицком областном ТЦК напоминают, что должностные лица ТЦК и СП, которые участвуют или организуют оповещение военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством.
"Следовательно оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", — отметили там.
Напомним, ранее в Днепре неизвестные напали на военного медика ВСУ, перепутав его с работником ТЦК.
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