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В Черновицкой области на собственном дворе до смерти замерз мужчина

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В Черновицкой области на собственном дворе до смерти замерз мужчина

pixabay.com

Окончательные причины трагедии будет устанавливать экспертиза.

В селе Довжок Черновицкой области на собственном дворе замерз 52-летний мужчина. Его пытались спасти медики, однако пациент скончался.

Об этом сообщает издание acc.cv.ua со ссылкой на руководителя КП "Новоселицкая больница" Валерия Калараша.

По данным медиков, без сознания мужчину на собственном дворе нашли его соседи, которые вызвали скорую помощь. Потерпевшего немедленно госпитализировали. Медики более часа пытались реанимировать пациента, однако он скончался.

"У него из-за переохлаждения была низкая температура. В течение часа проводились реанимационные мероприятия, но, к сожалению, мужчина умер", — отметил Валерий Калараш.

Окончательные причины трагедии будут устанавливаться экспертизой.

Напомним :

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