В Черновицкой области обнаружили обломки вражеской ракеты: что известно о последствиях

Люди, к счастью, не пострадали.

На территории Днестровского района обнаружены элементы вражеской ракеты. Обломки найдены вне населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Руслан Запарнюк.

Как отмечается, боевая часть ракеты не сдетонировала. Взрывотехники произвели взрывные работы. Пострадавших и повреждений на месте обнаруженных обломков нет.

"В очередной раз подчеркиваю — во время тревоги немедленно направляйтесь в хранилище! Не пренебрегайте своей безопасностью", — подытожил Запарнюк.

Напомним, в ночь на 5 декабря 2024 года противник нанес удары по Украине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 44 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 30 дронов.

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