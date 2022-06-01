В Черновицкой области осудили педофила, который развращал 10-летнюю дочь своей крестницы

В Черновицкой области осудили педофила, который развращал 10-летнюю дочь своей крестницы

50-летний житель Черновицкой области приговорен к 7 годам лишения свободы за развращение 10-летней девочки.

Пьяный житель Буковины развратил ребенка, заманив его в свой дом.

Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

Преступление произошло в июне 2021 года. Тогда пьяный 50-летний мужчина заманил 10-летнюю дочерью своей крестницы к себе домой, где и надругался над ней.

"Ребенок находился у дедушки и бабушки в период летних каникул. Ее обидчик проживал по соседству. Муж встретил девочку на улице, сказал, что отведет к бабушке, привел к собственному дому, где совершил с ней действия сексуального характера. Свою вину не признал, однако прокурор предоставил достаточно доказательств, указывающих на его причастность к совершению преступления", — говорится в сообщении.

За развращение малолетней девочки по ч. 2 ст. 156 УК Украины извращенец приговорен к 7 годам лишения свободы.

Информацию о осужденном внесли в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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