В Черновицкой области после укуса шершней умерла женщина

Женщину медикам не удалось спасти.

В Черновицкой области в одном из сел Сторожинецкого района произошел несчастный случай. На женщину напали шершни и покусали его, от чего и умер.

Об этом сообщает издание "Буковинская правда".

Насекомые атаковали 65-летнюю местную жительницу. Очевидцы вызвали скорую, но до приезда медиков пострадавшая скончалась.

Следует отметить, что для здорового человека укус шершня вполне безопасен, но людям с аллергической реакцией следует избегать нападения насекомых, жалят, в частности, ос, пчел, шершней и тому подобное.

Если же насекомое укусило, необходимо удалить жало и обработать место укуса водой с мылом, приложить холодный компресс, солевой или содовый компресс, принять антигистаминное средство и обратиться за помощью к медикам, если ранее уже была аллергическая реакция, или же если насекомое укусило в область лица или шеи.

Напомним, что под Харьковом 65-летний мужчина пережил клиническую смерть от укуса шершня. Медики начали проводить реанимацию и восстановили сердечно-легочную деятельность пациента. Мужчину доставили в больницу.

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