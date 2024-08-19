В Черновицкой области пьяный священник на КАМАЗе устроил ДТП и пытался завладеть оружием полиции

В Черновицкой области задержан нетрезвый священник, который на грузовике КАМАЗ врезался в столб и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел 18 августа в селе Мольница. Водитель, 42-летний мужчина, пытался скрыться после аварии, но правоохранители нашли и остановили его на автодороге.

Об этом сообщила полиция области.

Во время общения с водителем правоохранители заметили явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти тест на месте. Результат алкотестера показал 1,94 промилле, что в десять раз превышает допустимую норму алкоголя в крови. Во время составления административных материалов водитель начал агрессивно себя вести, сопротивляться, нанес телесные повреждения одному из патрульных и пытался завладеть его огнестрельным оружием. Ее госпитализировали.

Священник устроил ДТП/Нацполиция

Водителю грузовика составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения и внесены сведения в ЕРДР за сопротивление правоохранителям.

Священник устроил ДТП/Нацполиция

Напомним, 9 августа вблизи села Струмок нетрезвый митрополит УПЦ МП Михаил Жар, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель и его 58-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. Священник Роман Грищук заявил, что Жар был нетрезв после празднования, и добавил, что пытается скрыть факт ДТП, но свидетели есть.

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