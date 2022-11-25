В Черновицкой области сегодня отключат свет без графиков: какая ситуация в регионе

Буковина получила объем мощности, которого хватает на 39% потребностей области в электроэнергии.

Сегодня, 25 ноября, в Черновицкой области отключат свет без графиков. Их, вероятно, введут через один-два дня.

Об этом сообщили в АО "Черновцыоблэнерго".

"Сегодня, 25 ноября, еще один день должны продержаться в режиме отключений без графиков. От диспетчеров НЭК "Укрэнерго" Черновицкая область получила объем разрешенной мощности 133 МВт, которых хватает на 39% потребностей области", — объяснили в "Черновцыоблэнерго".

Прежде всего питанием обеспечивают критически важные объекты инфраструктуры. Остальную мощность распределят на величину для двух групп, которую будут подавать поочередно с интервалом по три-четыре часа.

"Сегодня можем говорить, что самый сложный период наша энергосистема прошла. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что все три атомные электростанции уже работают, через один-два дня они выйдут на свою плановую мощность и будет возможность перевести людей с экстренных отключений на почасовые с конкретными графиками", — говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений обещают обнародовать на сайте "Черновцыоблэнерго" в рубрике "Информация об отключении".

"Энергетики Буковины прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить электроснабжение в каждый ваш дом. Но из-за значительных повреждений сетей нет физической возможности доставить весь объем необходимой электроэнергии. Поэтому нам с вам придется пока жить в режиме отключений, чтобы сохранить электросети от дополнительных технологических аварий и поддержать работу энергосистемы страны", — говорится в сообщении.

Обесточение в Украине

Из-за российских обстрелов энергоинфраструктуры в Украине возник дефицит электроэнергии. По данным полиции, враг атаковал 16 объектов инфраструктуры. В разных уголках страны исчезла электроэнергия и прекратилось водоснабжение.

Как сообщили в "Укрэнерго", их бригады приступили к ремонтам энергетической инфраструктуры повсюду, где это возможно. Однако иногда работы могут длится дольше из-за объема повреждений и непогоды.

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