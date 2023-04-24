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В Черновицкой области сгорел храм УПЦ МП – полиция рассказала детали (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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2453
Время на прочтение
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В Черновицкой области сгорел храм УПЦ МП – полиция рассказала детали (видео)

На Буковине сгорел храм преподобного Иова Почаевского. Фото: Синодальный информационно-просветительский отдел (УПЦ МП).

По подозрению в поджоге храма и магазина задержали мужчину.

В селе Милиево Черновицкой области в ночь на 24 апреля сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского, который подчиняется УПЦ МП. Причиной был поджог, правоохранители задержали подозреваемого. Также горел местный магазин.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Правоохранители получили сообщение о пожаре в селе Милиево утром 24 апреля. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место инцидента выехали сотрудники полиции и ГСЧС.

Предварительно известно, что церковь и магазин горели в результате поджога. Полицейские оперативно установили нарушителя – им оказался 34-летний житель села Испас.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Проводятся первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств и мотивов совершенных правонарушений.

Напомним, во Львове в Страстную пятницу подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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Дата публикации
Просмотры
2453
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