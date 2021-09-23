В Черновицкой области снова произошел обвал грунта: "Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов

В Черновицкой области снова произошел обвал грунта: "Укрзализныця" предупреждает о задержке поездов

Поезд не будет останавливаться, но прибудет с опозданием.

На перегоне "Новоселица-Мамалыга" снова произошло проседание под колеей. Его зафиксировали ночью 23 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Для безопасности пассажиров поезд №118/117 "Чернигов — Черновцы" направили до конечной станции объездным путем, через Тернополь и Залещики.

"Поезд не делает остановок на станциях. Он прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:15. Время задержки — два часа", — сообщили в компании.

К ликвидации последствий провала привлечены специалисты МЧС и "Укрзализныци".

Напомним, накануне пропасть остановила движение поездов на Буковине. Воронка, глубиной более шести метров, образовалась прямо под железнодорожными путями в селе Мамалыга.

Провал образовался над карстовыми пещерами, на дне которых, по словам местных, огромное озеро. Предварительно железнодорожники говорят: все произошло внезапно, потому что дожди, сдвинулся грунт. Кстати, этот участок у них под особым контролем. Поезда здесь всегда притормаживают. Буквально накануне, когда образовался провал, здесь проходил так называемый измеритель. Впрочем, ничего подозрительного не зафиксировал. Железнодорожники это называют форс-мажором, который вызвала природа.

Новости Украины: из-за пропасти под колеей на Буковине поезда пока ходят с задержкой

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