В Черновицкой области трое юношей избили водителя на остановке и угнали его кроссовер: фото

В Черновицкой области трое юношей избили водителя на остановке и угнали его кроссовер: фото

За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В городе Вашковцы Вижницкого района Черновицкой области трое юношей, среди которых один - несовершеннолетний, избили 25-летнего водителя на автобусной остановке и украли его кроссовер.

Как рассказали в полиции области, сообщение о происшествии правоохранители получили в ночь с 13 на 14 декабря.

По словам потерпевшего водителя, конфликт с юношами возник у него на автобусной остановке. Когда мужчина на своем авто Suzuki Grand Vitara уехал домой, злоумышленники остановили его, избили и украли авто.

"Находясь с потерпевшим в неприязненных отношениях, злоумышленники нанесли ему несколько ударов по разным частям тела и уехали на его кроссовере в неизвестном направлении", — рассказали в полиции.

Правоохранители разыскали автомобиль на обочине дороги в соседнем селе, установили правонарушителей, их местонахождение и задержали. Злоумышленниками оказались двое жителей села Карапчев, возрастом 16 и 21 год, и 18-летний житель Вашковцев.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Сотрудники полиции задержали молодых людей и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят досудебное расследование и решают вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

За совершенное нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.