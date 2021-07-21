В Черновицкой области утонул 22-летний парень, его тело всплыло аж в Тернопольской области

В Черновицкой области утонул 22-летний парень, его тело всплыло аж в Тернопольской области

Мертвого парня обнаружили в Днестре местные жители.

В селе Ржавинка Черновицкой области 18 июля утонул 22-летний парень. Его тело течением отнесло на территорию Тернопольской области.

Об этом сегодня, 21 июля, сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

"В Днестре, проходящему мимо села Горошова Чертковского района, местные жители обнаружили тело мужчины. Парень еще 18 июля вместе с друзьями пошел купаться в селе Ржавинцы Заставнивского района и утонул. Течение отнесло черновчанина на территорию Тернопольской области", — говорится в сообщении.

Во время предварительного осмотра эксперт следов насильственной смерти на теле парня не обнаружил.

Напомним, в Украине за минувшие сутки утонули 20 человек, среди них — двое детей.

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