В Черновицкой области ужесточили режимные ограничения и запретили приближаться к границе: подробности

В Черновицкой области, в территориальных громадах трех районов, ужесточились режимные ограничения из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста.

Об этом сообщает Черновицкий пограничный отряд со ссылкой на приказ руководства от 22 февраля.

Там отметили, что с начала полномасштабного вторжения России на указанном участке растет количество попыток незаконного пересечения государственной границы мужчин от 18 до 60 лет.

Введения по ограничениям касаются Черновицкого, Днестровского и Вижницкого районов области, в частности: Селятинской, Берегометской, Красноильской, Чудейской, Петровецкой, Сучевенской, Каменецкой, Глубокской, Тереблечанской, Тарашанской, Герцаевской, Ванчиковецкой, Мамалыговской, Ливенской, Ливенской территориальных громад.

Согласно приказу запрещается:

въезд лиц в определенную полосу местности вдоль государственной границы, в частности с целью туризма, отдыха, рыболовства за исключением:

– лиц постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом;

– владельцев земельных участков, которые находятся в пределах полосы, при наличии у них соответствующего разрешения предоставленного пограничным отрядом.

лицам призывного возраста (от 18 до 60 лет), в том числе призванных на действительную срочную службу в Вооруженные силы Украины и других, образованных согласно законам Украины, военных формирований, въезжать, передвигаться внутри границ пограничной полосы без документов, подтверждающих факт пребывания таких лиц на военном учете (в том числе удостоверений действующих военнослужащих) или документов, подтверждающих снятие с военного учета;

движение транспортных средств в контролируемых приграничных районах во время действия комендантского часа, кроме:

– лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска (пунктах контроля) через государственную границу;

– лиц (водители грузовых автомобилей и сопровождающие их лица), въезжающие в пограничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки.

скопления транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных жителей при наличии документов, подтверждающих их регистрацию);

движение транспортных средств (кроме техники и оборудования для агропромышленного комплекса, а также структур, обеспечивающих выполнение функций государства) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе, и не обеспечивают передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу и между населенными пунктами и обозначении информационно-предупредительными табличками "Внимание! Государственная граница. Проход, проезд запрещен".

С полным списком ограничений можно ознакомиться по ссылке.

Действие ограничений не распространяется на должностных или лиц государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, военнослужащих ВСУ и других военных формирований, образованных в соответствии с законами, работники коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи, субъектов государственной и коммунальной собственности с целью выполнения возложенных на них полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте и безопасности судоходства, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводства водных биоресурсов населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера

Напомним, на Закарпатье 27-летний мужчина за $2000 "купил" третьего ребенка, чтобы уехать за границу.

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