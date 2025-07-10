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- Украина
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В Черновицкой области произошли взрывы: подробности от власти
Военные предупреждали об угрозе беспилотников для Буковины.
Днем 10 июля в Черновицкой области прогремели взрывы. На Буковине с 14:34 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные власти.
Заметим, что воздушные силы предупредили об угрозе БПЛА для Черновицкой области. В частности, курс на областной центр. Нарушение воздушного пространства Буковины враждебным объектом подтвердил и глава ОВА Руслан Запаранюк.
"Черновцы - в укрытие! Работает ПВО", - подчеркнул руководитель областной военной администрации.
Напомним, ночью РФ ударила дронами и разными типами ракет. В общей сложности – это 415 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 178 целей. Основное направление удара была столица – Киев. Погибли два человека. В частности, 22-летняя полицейская.
Удар РФ по Киеву был очень сильный. В восьми районах столицы пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура. Сильно досталось Шевченковскому району. Там повреждены жилые многоэтажки и офисные здания. Пожары загорелись на крышах, балконах и техэтажах. Также сообщается о пострадавших.