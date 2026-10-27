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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Черновцах мама отказалась от новорожденной двойни: что будет с младенцами

В Черновцах роженица официально отказалась от новорожденной двойни — мальчика и девочки.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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В Черновцах мать отказалась от двойни

В Черновцах мать отказалась от двойни

В Черновицком областном перинатальном центре произошел досадный случай: роженица официально отказалась от своих новорожденной двойни — мальчика и девочки.

Об этом сообщили в медучреждении.

В Черновцах мать отказалась от новорожденной двойни

В заведении отметили, что дети остаются под присмотром и опекой врачей. Несмотря на сложное начало жизни малышей, медперсонал делает все возможное, чтобы окружить их необходимой заботой, вниманием и теплом.

«Мы не знаем их имен и молимся об их будущем. У них не будет торжественной выписки, о которой мечтают — воздушных шаров, цветов, улыбающихся и ждущих дома родных и первых семейных фотосессий. Мое сердце разбито», — пишет генеральный директор Черновицкого перинатального центра и депутат Черновицкого областного совета Любовь Годнюк.

Сейчас медики продолжают одарять младенцев всем необходимым для их здоровья и комфорта до момента принятия дальнейших решений по их устройству.

«Двое маленьких сердечек. Две большие истории, которые только начинаются. И так хочется, чтобы у каждой из них было много любви, любящая семья и множество счастливых мгновений», — добавила Любовь.

В больнице не сообщили, что именно повлияло на решение женщины отказаться от малышей. В комментариях к публикации люди призывают не осуждать женщину, ведь обстоятельства такого решения неизвестны. Также пользователи обратили внимание на то, что роженица не бросила малышей в опасности.

Дети: последние новости

Напомним, в Бельгии расследуют гибель 18-месячной девочки, которая провела весь день в припаркованном автомобиле. По предварительным данным, один из родителей утром отвез старшую дочь в школу, но забыл отвезти младшую в детский сад и ушел на работу.

Ребенка нашли в конце дня, когда родители вернулись за старшей дочерью. Парамедики пытались реанимировать девочку и доставили ее в больницу в Лёвен, однако спасти ее не удалось.

Прокуратура Лёвена рассматривает трагедию как несчастный случай и устанавливает окончательные обстоятельства.

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