Репатриация тел погибших военных. Фото иллюстративное / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В Черновцах среди возвращенных тел во время одного из обменов обнаружили остатки российского солдата.

Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский, передают «Суспільне» и «Молодий буковинець».

По его словам, сверху на теле российского солдата была украинская форма, а снизу российская. Также оккупанта инфицировали по российскому жетону и пряжке на ремне.

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«Там было очень много признаков того, что он россиянин. Российский солдат был идентифицирован по жетону Российской Федерации и номеру жетона», — сказал Бачинский.

Известно, что тело пролежало около полугода. Виктор Бачинский уточнил, что павший оккупант будет служить обменным фондом. Тело российского солдата отправили в Винницу, а дальше государство будет работать над обменом.

Напомним, что 16 июня Украина завершила репатриацию погибших по Стамбульским договоренностям из РФ. В целом Украина получила 6057 тел своих защитников.

15 июня в Украину вернули 1200 тел, вероятно, погибших украинских граждан и военных.

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Еще раньше, 11 июня, в рамках проведенных репатриационных мероприятий в Украину доставили тела 1212 павших Героев.