- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 855
- Время на прочтение
- 1 мин
В Черновцах застрелился подросток прямо на улице: подробности трагедии
Парень умер в карете скорой помощи.
Сегодня, 30 июля, в Черновцах на улице Главной нашли тело 14-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, подросток покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе из пистолета.
Об этом сообщила полиция Черновицкой области
На место происшествия оперативно приехали медики, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, патрульные, судебные эксперты и прокуратура.
Правоохранители установили, что пистолет принадлежит брату погибшего и официально зарегистрирован. Оружие хранилось в сейфе по месту жительства.
Парень умер в карете скорой помощи. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы.
Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Орландо, расположенном в американском штате Флорида, 14-летний Сьюэлл Сетцер совершил самоубийство. Его мама Меган Гарсия считает, что именно ИИ-сервис Character.AI стал причиной гибели ее сына, и подала на разработчиков в суд.