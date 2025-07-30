В Черновцах застрелился подросток прямо на улице: подробности трагедии

Несовершеннолетний застрелился посреди улицы

Реклама

Сегодня, 30 июля, в Черновцах на улице Главной нашли тело 14-летнего парня с огнестрельным ранением в голову. По предварительным данным, подросток покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе из пистолета.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области

На место происшествия оперативно приехали медики, следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские, патрульные, судебные эксперты и прокуратура.

Реклама

Правоохранители установили, что пистолет принадлежит брату погибшего и официально зарегистрирован. Оружие хранилось в сейфе по месту жительства.

Парень умер в карете скорой помощи. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии и возможные мотивы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Орландо, расположенном в американском штате Флорида, 14-летний Сьюэлл Сетцер совершил самоубийство. Его мама Меган Гарсия считает, что именно ИИ-сервис Character.AI стал причиной гибели ее сына, и подала на разработчиков в суд.

Реклама