В Черновцах журналистку осудили за видео принудительной мобилизации в TikTok

Женщина в наручниках / © из соцсетей

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Черновицкий апелляционный суд оставил в силе приговор местной блогерше за публикацию в TikTok видео с процессом принудительной мобилизации. Как установил суд, на ролике был показан военный объект — областной сборный пункт.

Об этом сообщаю издание «Українські новини» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

По данным СМИ, осужденная блогерша также сотрудничала с несколькими местными изданиями как журналистка.

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Инцидент произошел в августе 2024 года. Женщина опубликовала в TikTok видео под названием «Спасаем парня». Ролик набрал 8600 просмотров, после чего был удален.

Как говорится в материалах суда, журналистка утверждала, что снимала видео для документирования возможных нарушений прав человека во время принудительной мобилизации. Однако прокуратура утверждала, что по снятым кадрам можно было установить расположение военного объекта, и что блогерша якобы проигнорировала предупреждение о необходимости прекратить съемку.

Адвокаты обвиняемой настаивали на том, что объект не был тайным, и на видео не фигурировали точные координаты или важная информация стратегического характера.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в разглашении информации о местонахождении военного объекта в условиях военного положения. У журналистки также конфисковали смартфон, на который она снимала видео.

К слову, ранее в Хмельницкой области в работе на Россию и подготовке терактов разоблачили женщину, муж которой исчез на войне.