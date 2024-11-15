В Черную пятницу Киевстар ТВ запустила промокампанию: чего ожидать зрителям

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ по случаю "Черной пятницы" запустила лимитированное акционное предложение, снизив цену на подписку с пакетом "Премиум HD".

По случаю Черной пятницы Киевстар ТВ сделало оформление подписки на пакет "Премиум HD" более доступным со скидкой 65%. Таким образом, ее стоимость будет составлять 69 грн в месяц при подключении на 24 месяца. Предложение будет действовать с 15 ноября по 1 декабря 2024 года.

Пакет "Премиум HD" открывает доступ к более чем 430 телеканалам и библиотеке из 20 000 фильмов, сериалов и шоу для всей семьи. Просматривать этот контент зрители могут на разных устройствах – смартфоне, планшете, Smart TV, медиаплеере или ПК.

Тарифный план включает в себя самые популярные на платформе фильмовые, спортивные и детские каналы, в том числе Discovery, National Geographic, Nickelodeon, FOX и Setanta Sports.

С пакетом "Премиум HD" зрители смогут смотреть фильмы и сериалы от крупнейших мировых киностудий, в частности, Universal, Paramount+, Metro-Goldwyn-Mayer, турецкие сериалы, а также украинские кинохиты — "20 дней в Мариуполе", "Яремчук: Бесподобный мир красоты" ”, сериал “Пограничники”.

Справка

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам.