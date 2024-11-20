В четверг снова должны отключать свет: где и когда не будет электричества (график)

Завтра, 21 ноября, по указанию "Укрэнерго" графики применяются с 7:00 до 22:00.

Завтра, 21 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключений света.

Об этом передает "Укрэнерго".

Завтра время применения и объем ограничений электричества будут следующими:

7:00 — 11:00 — одна очередь отключений

11:00 — 19:00 — две очереди отключений

19:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Причина временного возвращения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики работают над ликвидацией последствий аварии, чтобы скорейшее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Точные графики отключений по своему адресу можно посмотреть на сайтах облэнерго, ОВА и ДТЭК.

Напомним, сегодня в Одесской области после российских обстрелов возобновили подачу света, воды и тепла. Ранее в Одессе люди перекрывали проезжую часть, потому что жаловались на двухсуточный блекаут.

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