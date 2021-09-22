В четверг Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе: прогноз погоды на 23 сентября

В четверг Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе: прогноз погоды на 23 сентября

В Карпатах ночью снова ожидается мокрый снег.

В четверг, 23 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме южных областей, местами небольшой дождь, в Карпатах ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°, в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве 23 сентября также местами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 10°.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, в четверг Украина будет чуть ли не самой холодной в Европе. Правда, завтра начнет теплеть во многих западных областях. Однако на выходных днях синоптическая ситуация улучшится на всей территории страны.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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