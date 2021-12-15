В четверг Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo: какую погоду он принесет нам 16 декабря

В четверг Украину будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo: какую погоду он принесет нам 16 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 16 декабря, в большинстве регионов Украины будет дождливая погода, в Карпатах будет идти снег.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в южных, днем в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных, восточных, местами северных и центральных областях туман, на западе страны на дорогах гололедица. Ветер западный (в южных и восточных областях – северный), 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму до 8°.

В Киеве 16 декабря ночью будет сухо, днем местами будет идти небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, завтра территорию Украины будет пересекать атмосферный фронт циклона Matteo.

"Атмосферный фронт циклона Matteo, что на севере Скандинавии, завтра будет пересекать территорию Украины. Поэтому в западных, северных и центральных областях ожидается преимущественно дождь. В Карпатах — снег. Южную часть удержит от осадков антициклон с милым именем Yascha, только ночью в Одесской области пройдет дождь. На востоке завтра — преимущественно без осадков, разве что Харьковскую область может затронуть осадкпми атмосферный фронт", — написала она.

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Синоптик добавила, что в дальнейшем влажная погода будет доминировать, постепенно дожди будут уступать место мокрому снегу и снегу. А со вторника, 21 декабря, в Украине ощутимо похолодает, придут морозы, добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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