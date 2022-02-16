В четверг в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды в Украине на 17 февраля

В четверг в большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение: прогноз погоды в Украине на 17 февраля

Завтра будет облачно.

В четверг, 17 февраля, в Украине днем температура воздуха прогреется до 9°, а в южной части 15° тепла, однако сильный ветер будет портить хорошую погоду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в стране будет преимущественно без осадков, местами туман, утром и днем в западных, северных и центральных областях дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, в южной части 10-15° тепла. В Карпатах дожди с мокрым снегом, порывы ветра 25-30 м/с, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

Из-за сильного ветра в стране и значительного дождя с мокрым снегом и порывами ветра до 25-30 м/с в Карпатах объявлен I уровень опасности, желтый, а на высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в горах Ивано-Франковской области – высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

В Киеве 17 февраля ночью также будет сухо, а днем ожидается дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°. Из-за сильного ветра в столице также объявили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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