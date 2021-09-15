В четверг в Украине еще будет сохраняться тепло: прогноз погоды на четверг, 16 сентября

В четверг в Украине еще будет сохраняться тепло: прогноз погоды на четверг, 16 сентября

Дожди возможны только на крайнем западе страны.

В четверг, 16 сентября, в Украине будет преимущественно тепло, солнечно и сухо.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь вечером на крайнем западе страны местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в Одесской области 12-17°, днем 17-22°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 21-26°.

В Киеве 16 сентября также будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем около 20°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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