В четверг в Украине станет еще теплее, но местами будут идти дожди: прогноз погоды на 31 марта

В четверг в Украине станет еще теплее, но местами будут идти дожди: прогноз погоды на 31 марта

Завтра будет облачно с прояснениями.

В четверг, 31 марта, в Украине станет еще теплее, однако в некоторых регионах будет ветрено и дождливо.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в западных областях ожидаются умеренные, в северных, Полтавской и Харьковской областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла, в Одесской области и в Крыму до 23°, в западных, местами северных областях 12-17°, в Карпатах, Волынской, Ровенской и Львовской областях 5-10° тепла.

В Киеве 31 марта ночью также ожидается дождь, днем местами. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 5° тепла, днем 16-18°.

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