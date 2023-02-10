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В четыре утра враг совершил серию ударов по Харькову: оккупанты целятся по объектам критической инфраструктуры.

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
4028
Время на прочтение
1 мин
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В четыре утра враг совершил серию ударов по Харькову: оккупанты целятся по объектам критической инфраструктуры.

Фото: ТСН.ua

Российские военные обстреляли Харьков.

В четыре утра состоялась серия ударов по Харькову.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация сейчас уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в Харькове раздалось минимум 10 взрывов. В части города исчез свет.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.

Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:

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Дата публикации
Просмотры
4028
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