В четыре утра враг совершил серию ударов по Харькову: оккупанты целятся по объектам критической инфраструктуры.

Российские военные обстреляли Харьков.
В четыре утра состоялась серия ударов по Харькову.
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Враг целит по объектам критической инфраструктуры. Могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация сейчас уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — говорится в сообщении.
Согласно сообщениям в социальных сетях, в Харькове раздалось минимум 10 взрывов. В части города исчез свет.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях и не забывайте о правиле "двух стен". Следите за сообщениями официальных властей.
Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:
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